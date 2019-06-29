Радий Хабиров: «Качество ямочного ремонта меня пока категорически не устраивает»

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Фото: www.facebook.com/radiyhabirov

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров 29 июня на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что его категорически не устраивает качество ямочного ремонта, проведенного в Уфе. Также он лично убедился в том, что фотографии якобы сделанного ремонта, выложенные в программе «Дорожный эксперт», не соответствуют реальной картине.

«Качество ямочного ремонта меня пока категорически не устраивает. Некоторые коллеги в муниципалитетах, Гострансе и МинЖКХ никак не поверят мне, что я действительно добьюсь от них деятельной реакции на буквально каждую жалобу. Они по-прежнему живут надеждой, что если написать красивый отчет, то проблема сама собой как-нибудь рассосется. Сегодня я проехал по уфимским улицам, по которым нареканий больше всего. Люди жалуются абсолютно по делу. Никакого заявляемого 80-процентного завершения работ тут и в помине нет», — написал врио главы Башкирии.

По его словам, сделанный ремонт не отвечает нормативам по качеству.

«Сегодня своими глазами увидел примеры, о которых нам писали пользователи. Когда инцидент в программе «Дорожный эксперт» закрыт, в реальности — яма на своем месте, а фотография сделанной работы — фейк. Дал поручение компетентным органам разобраться, списывались ли при этом деньги на подобную имитацию работы. Там, где имеет место разгильдяйство — последуют дисциплинарные взыскания. Там, где нарушен закон — передам документы в прокуратуру», — подчеркнул Радий Хабиров.