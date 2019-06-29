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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Спасатели проведут рейдовые мероприятия на водных объектах Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Спасатели проведут рейдовые мероприятия на водных объектах Башкирии Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям в эти выходные выйдут в рейды на водные объекты. Спасатели проведут профилактические беседы с отдыхающими, разъяснят правила поведения и меры безопасности на воде и раздадут памятки.

По данным пресс-службы ведомства, только на прошлой неделе во время проведения профилактических мероприятий в городе Кумертау было спасено два человека на реке Белой. Кроме того, транспортирован на берег мужчина в алкогольном состоянии и ребенок, который баловался в воде, не обращая внимания на замечания взрослых, в Куюргазинском районе. Во время рейда на озере Кандры-куль Туймазинского района дважды транспортировали с середины озера надувные матрасы с отдыхающими, которых отнесло ветром от берега, тем самым сохранив жизнь четырем отдыхающим.

«Главными причинами трагедий на воде остается: купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в неустановленных и необорудованных для этих целей местах, несоблюдение элементарных мер безопасности на водоёмах, оставление детей без присмотра, а также отсутствие навыков оказания первой помощи пострадавшим, — отметили в Госкомитете. — Для того чтобы не стать пострадавшим, воздерживайтесь от купания в неизвестных и не предназначенных для этих целей водоёмах, избегайте купания в одиночку, не купайтесь в нетрезвом виде, не ныряйте в местах с неизвестным рельефом дна, не заплывайте за оградительные буйки, не уплывайте далеко от берега, не оставляйте детей у воды без присмотра».

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, спасатели, водные объекты
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