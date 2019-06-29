Фото: Уфимский планетарий Жители Башкирии смогут увидеть второе лунное затмение 2019 года Фото: Уфимский планетарий

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Башкортостана вночь с 16 на 17 июля смогут увидеть второе лунное затмение 2019 года. В Уфимском планетарии сообщили, что лунные затмения происходят во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой и Луна, двигаясь по орбите, входит в земную тень. В середине июля затмение будет частным, то есть Луна не полностью войдет в земную тень, а только частично.

«Произойдет это затмение за четыре дня до того, как Луна будет в апогее — в наиболее удаленной от Земли точке орбиты, поэтому видимый размер Луны будет близок к минимальному. Затмение могут наблюдать жители Европы, Африки и южной Азии, в том числе и жители Башкортостана», — рассказали в планетарии.

Лунное затмение начнется 16 июля в 23.43 часов по уфимскому времени – Луна начнет пересекать земную полутень, но яркость Луны во время полутеневого затмения уменьшится незначительно и это будет незаметно для невооруженного глаза.

17 июля в 01.02 часов Луна левым краем начнет входить в земную тень – произойдет теневое затмение. Но поскольку затмение будет частным, полностью в тень Земли Луна не войдет. Проходить Луна будет по южной части земной тени и в тени окажется верхняя (северная) часть Луны.

В 02.31 часов наступит середина затмения – Луна максимально погрузится в земную тень – в ней окажется 0,65 часть Луны. После этого Луна начнет выходить из земной тени ив 03.59 часов теневое затмение закончится, дальше Луна будет проходить по земной полутени, из которой она выйдет в 05.17 часов.

Продолжительность теневого затмения составит 2 часа 57 минут.

Следующее теневое лунное затмение, которое тоже будет частным, мы сможем наблюдать только в ноябре 2022 года. А полное лунное затмение жители Башкортостана смогут увидеть лишь через шесть лет — в сентябре 2025 года. 2 июля 2019 года произойдет полное солнечное затмение, но его не будет видно в России. Наблюдаться оно будет в южном полушарии. Полные фазы затмения будут видны в Тихом океане и в южной Америке на территории Чили и Аргентины.