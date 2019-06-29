Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.07 ↑

EUR 71.81 ↓

29 июня Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Директор строительной компании обманул жителей Башкирии на 28 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Директор строительной компании обманул жителей Башкирии на 28 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя по статье «мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере».

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, с 2012 по 2014 годы преступник, являясь директором строительной компании БРК «Абсолют Сервис», размещал объявления о продаже квартир в строящихся домах на территории Стерлитамака по заниженной стоимости. Клиентам сообщалось, что жилыми помещениями с компанией рассчитался застройщик, для которого фирма выполнила отделочные работы.

Выгодные условия приобретения квартир привлекли внимание жителей республики, которые заключили с этой организацией предварительные договоры купли-продажи квартир, и полностью оплатили за них требуемую сумму. Но покупатели не знали, что приобретаемое ими жильё не принадлежит организации мужчины, поэтому оно не могло быть предметом договора купли-продажи.

«Злоумышленник же потратил полученные от потерпевших деньги по собственному усмотрению. В результате его незаконных действий 35 гражданам причинен материальный ущерб на сумму более 28 млн рублей», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ранее он уже был осужден к лишению свободы за аналогичное преступление. Суд приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Теги: прокуратура РБ, мошенничество
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии завершились поиски пропавшего без вести 7-летнего мальчика
В Башкирии трагедией закончились поиски пропавшего 26 июня семилетнего мальчика. Как сообщила агентству «Башинформ» региональный представитель группы «Л
В Башкирии с 1 июля начнут работать около 60 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
В Башкортостане в плановом порядке ведутся работы по установке комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Данные меры помогут нав
Радий Хабиров прокомментировал инцидент с активистами
В уфимском Конгресс-холле «Торатау» 28 июня на V Всемирном курултае башкир директор фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова спр
В Башкирии возвращавшиеся со свадьбы братья попали в смертельное ДТП
В Баймакском районе Башкортостана накануне утром на 9 км автодороги Баймак - Серменево произошла смертельная автоавария. По информации пресс-службы ГИБД
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть