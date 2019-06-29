Фото: Олег Яровиков Директор строительной компании обманул жителей Башкирии на 28 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя по статье «мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере».

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, с 2012 по 2014 годы преступник, являясь директором строительной компании БРК «Абсолют Сервис», размещал объявления о продаже квартир в строящихся домах на территории Стерлитамака по заниженной стоимости. Клиентам сообщалось, что жилыми помещениями с компанией рассчитался застройщик, для которого фирма выполнила отделочные работы.

Выгодные условия приобретения квартир привлекли внимание жителей республики, которые заключили с этой организацией предварительные договоры купли-продажи квартир, и полностью оплатили за них требуемую сумму. Но покупатели не знали, что приобретаемое ими жильё не принадлежит организации мужчины, поэтому оно не могло быть предметом договора купли-продажи.

«Злоумышленник же потратил полученные от потерпевших деньги по собственному усмотрению. В результате его незаконных действий 35 гражданам причинен материальный ущерб на сумму более 28 млн рублей», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ранее он уже был осужден к лишению свободы за аналогичное преступление. Суд приговорил мужчину к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.