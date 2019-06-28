Подведены итоги первого дня работы V Всемирного курултая башкир

Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»





Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» завершился первый день работы V Всемирного курултая башкир. В подведении его итогов принял участие врио Главы Башкортостана Радий Хабиров.Делегаты форума озвучили предложения, выработанные в ходе обсуждения на секционных площадках, которые охватили широкий спектр актуальных вопросов развития башкирского этноса. В их числе – такие направления, как образование и кадры, башкирский язык, история и идентичность, демография и здоровье, медиа и СМИ, культура и искусство, бизнес и кооперация, а также поддержка башкир, проживающих в других регионах.Радий Хабиров поддержал высказанные участниками курултая идеи, отметив, что все они войдут в итоговую резолюцию и в дальнейшем будут трансформированы в конкретные решения.«Наша главная задача – чтобы мы были народом, сохранившим от предков все самые лучшие качества, язык, обычаи, традиции, наше уникальное мировоззрение. И чтобы в то же время мы были устремлены в XXI век», – подчеркнул руководитель республики.Завтра делегаты V Всемирного курултая башкир соберутся в Ишимбайском районе, у подножия горы Торатау, где примут участие в фольклорном празднике «Торатау йыйыны». Там же состоится первое заседание нового исполкома организации.