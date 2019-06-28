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28 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Мы никому не позволим спекулировать на теме национализма - Радий Хабиров

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/radiyhabirov

Мы никому не позволим спекулировать на теме национализма - Радий Хабиров Фото: https://vk.com/radiyhabirov

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Мы никому не позволим спекулировать на теме национализма, написал сегодня по итогам V Всемирного курултая башкир врио главы республики Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.

﻿«Мы — трудолюбивый и открытый миру народ и никогда не противопоставляли себя никакому другому этносу. Второе: мы — патриоты нашей большой Родины — России и пролили за страну немало крови. Третье: мы никому не позволим спекулировать на теме национализма, — подчеркнул руководитель республики. — В Башкортостане созданы все условия для развития башкирского языка и культуры, для развития самой республики как социально- экономической системы, для реализации отдельной личности, причем любых национальностей. Мы никогда никому не позволим пытаться кричать: «Я башкир, дайте мне больше других!» Или что-то о том, что якобы башкир угнетают и в этом виноват кто-то еще. Или — не дай Всевышний — говорить, кто имеет право себя считать башкиром, а кто — нет. Любой, кто ощущает себя башкиром — может называть себя башкиром. Нет одного, единственно правильного башкирского диалекта. Мы — один из крупнейших этносов страны, мы живем на большой территории, и мы не можем говорить одинаково, как в одном ауле. Во всем этом я сегодня в очередной раз убедился, глядя в горящие глаза всех 745 участников ВКБ, разделяющих идеалы современной цивилизации».

Теги: Всемирный курултай башкир
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