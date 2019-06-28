Фото: Олег Яровиков Башкортостан медленно «седеет», и это надо использовать – ученые АН РБ Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкортостан находится в более выгодном положении, по сравнению со среднероссийским по уровню старения – и это необходимо использовать в стратегической перспективе. О том, как задействовать этот ресурс сообщили ученые Академии наук РБ на секции «Демография и здоровье» V Всемирного курултая башкир.

﻿«Одним из показателей «седения» народа является отношение численности населения старше 60 лет к численности детей до 14 лет: чем оно выше, чем «старее» население. Расчеты по данным последней переписи показали, что старение населения затронуло нашу республику в меньшей степени, чем Россию (соотношение 1,2 к 1,0). Но в регионе, как и в России в целом, наблюдается заметный уровень старости (0,9-1,5)», — сообщила старший научный сотрудник ИСИ АН РБ Наиля Шамсутдинова.

Ученый отметила, что острые для башкирского населения региона вопросы во многом связаны с процессами урбанизации, поэтому успешность адаптации сельских жителей и недавних сельских жителей для них будет иметь важное значение.

Необходимо особо выделить целевые группы при реализации демографической политики, и первая среди них – сельчане, которые подвержены негативным социальным трендам: алокоголизму и суицидам, подчеркивает ученый.

Три основных направления работы предлагают социологи и демографы Института стратегических исследований АН РБ: «Башкирский мужчина» (задача проекта — успешная социально-экономическая адаптация мужчин на территории проживания), «Молодая семья» — основная целевая группа городская молодежь и городские молодые семьи; «Наставничество» — площадка для передачи практик по реализации проектов, получения ресурсов для их реализации инициативной молодежи в городе и селе для развития среды своей малой родины.