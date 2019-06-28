Фото: Сайт Главы РБ Наши на сабантуе в Австрии; секреты стобалльников; «Алга», Башкортостан - итоги недели Фото: Сайт Главы РБ

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Каким, по мнению Радия Хабирова, должен быть башкир, сколько миллиардов принесло Башкирии «Зауралье-2019», эксперт ЕГЭ по русскому языку рассказал об «особом» указании, в деле с украденными миллионами появилась первая зацепка, почему в республике гибнут пчелы. Все главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

Пособие на детей увеличится в 200 раз

Ежемесячное пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Также подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число получателей ежемесячной поддержки на первого и второго ребенка, уточнил «Башинформ».

Instagram Хабирова — в лидерах

Инстаграм-аккаунт врио главы Башкирии Радия Хабирова в лидерах рейтинга эффективности системы «Инцидент-менеджмент» в ПФО. Как сообщил «Башинформ», специалисты популярных политических Telegram-каналов поставили на первую ступень пьедестала сразу четырех руководителей регионов: Александра Бречалова (Удмуртия), Максима Решетникова (Пермский край), Радия Хабирова (Башкирия) и Дениса Паслера (Оренбургская область). «На страницах перечисленных глав отрабатывается подавляющее большинство негативных комментариев. Ответы чиновников подробные, полезные для пользователей. Заметна заинтересованность отвечающих в реальном разрешении проблемы», — пояснили исследователи.

В Национальном рейтинге губернаторов за май-июнь Радий Хабиров занял 13 место.

В деле с украденными миллионами появилась первая зацепка

В Салавате родственники кассира Луизы Хайруллиной, похитившей больше 20 млн рублей из банка, вышли на след беглянки и её семьи, передает ГТРК «Башкортостан». В своём гараже на окраине города Рамиль Муллахметов обнаружил машину дочери с постельными принадлежностями. Хайруллины бесследно пропали 27 мая. Спустя пару дней Муллахметов приходил сюда, но гараж был пуст. Полицейские эвакуировали автомобиль для дальнейших исследований. Ранее они обыскали дом отца Луизы и родителя её супруга и взяли у них образцы ДНК, сообщили на телеканале.

В Уфе ищут обманутых дольщиков

В Уфе следователи МВД устанавливают потерпевших от мошенничества в особо крупном размере при строительстве жилого дома в микрорайоне «Урал». Как сообщил «Башинформ﻿», обманутыми оказались не менее 120 человек. В полицию поступило коллективное заявление от участников долевого строительства о хищении их денег. По версии следствия, ЗАО «Башинвестдом» и ЖСФ «Башинвестдом» привлекли граждан, которые стали участниками долевого строительства и вложили в возведение дома с 2011 по 2016 год более 253 млн рублей. Обязательства перед клиентами компания не выполнила, а полученные деньги похитила. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшим от действий строительной компании следует заявить в полицию.

О дефиците врачей и жалобах пациентов

Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил Минздраву ликвидировать нехватку врачей в Салавате. В городе за квартал уволились четыре врача. «В Салавате, экономически сильном муниципалитете, постоянно поднимаются вопросы, связанные со здравоохранением, начиная со злосчастного роддома и заканчивая постоянными жалобами жителей. Проблема сама по себе не рассасывается, её надо решать», — отметил Хабиров на совещании 24 июня и поручил провести в Салавате выездную коллегию Минздрава, а также собрать информацию со всех городов и районов о планируемых мероприятиях по снижению кадрового дефицита, сообщил «Башинформ». Также с октября 2018 года из Станции скорой медпомощи уволились 27 человек. Радий Хабиров назвал это катастрофой и призвал срочно исправить ситуацию, «чтобы это не сказалось на качестве оказания услуг».

По данным «Коммерсантъ-Уфа», Башкирия лидирует в стране по числу жалоб на медицинские услуги по обязательному медстрахованию. Из Башкирии в 2018 и первой половине 2019 года к страховым представителям поступило 1206 обращений. Большинство жалоб связано с работой медучреждений.

Дни Башкирии в Австрии

В Вене состоялись Дни Башкортостана в Австрийской Республике. Официальную делегацию возглавил врио Главы Башкортостана Радий Хабиров. В рамках визита прошли встречи с представителями власти и бизнеса Австрии, презентация инвестпотенциала региона, а также обмен опытом в сфере создания комфортной городской среды, рассказал «Башинформ». В Музейном квартале Вены было организовано национальное подворье, представляющее быт, культуру и кухню башкирского народа, и состоялся праздник Сабантуй, который завершился концертом мастеров искусств Башкирии. «Мы привезли в Вену кусочек нашей огромной многонациональной страны. Башкортостан – республика с большой историей. У нас долгие годы в мире и согласии живут и мусульмане, и православные христиане… Сегодня мы приехали к вам, чтобы рассказать о нас и пригласить всех в наш прекрасный башкирский край», — сказал Радий Хабиров гостям Сабантуя.

В этом году в Башкирии пройдут Дни медицины Израиля. Об этом шла речь на прошедшей 27 июня в Доме республики встрече Радия Хабирова с руководителем проекта «Врачи без границ» в Израиле Романом Бараком. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества и возможности внедрения передовых медицинских технологий в республике.

Это вам — не молоко

Разделение полочных пространств для молока и молочной продукции в магазинах, вводимое с 1 июля этого года, направлено на обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. Об этом «Башинформу» сообщила руководитель проекта «Продукт Башкортостана» Светлана Дивнич. «Так покупателям будет легче выбрать молоко и не ошибиться», — добавила она. Отмечается, что с 1 июля молоко и молочная продукция должны размещаться отдельно от продуктов с заменителями молочного жира и сопровождаться надписью, что они его не содержат.

«Прошу своих читателей с первого июля обязательно сообщать мне, если какие-то магазины не будут исполнять новое требование. Наша реакция на подобное будет стремительной и жесткой», — обратился 24 июня в соцсетях врио главы Башкирии Радий Хабиров.

«Алга», Башкортостан

24 июня в Башкирии стартовала продажа единой транспортной карты «Алга», которая с 1 июля принимается в автобусах «Башавтотранса» и частных компаний, в том числе в пригородных, в трамваях и троллейбусах. Купить карту можно за 50 рублей в «Уфа-печати», в торговых сетях, у перевозчиков, в Сбербанке и пунктах обслуживания карт. Стоимость проезда по ЕТК будет дешевле, чем за наличные. А с 1 сентября будет введен часовой тариф по Уфе, который позволит осуществлять пересадки и экономить на проезде. Также заработает мобильное приложение карты с функциями пополнения баланса. Карта будет действовать по республике, уточняет «Башинформ». Сейчас идет массовое внедрение терминалов безналичной оплаты проезда — ими уже оснащены 1600 транспортных средств. Внедрение ЕТК «Алга» в республике обойдется в 700 млн рублей.

Также врио Главы РБ распорядился выделить Госкомтрансу из бюджета республики 94,8 млн рублей для реконструкции ж/д вокзала Уфы.

Почему гибнут пчелы

В Илишевском районе – массовая гибель пчел от обработки полей инсектицидами. С таким заявлением в прокуратуру обратились владельцы пасек деревень Тазеево и Красная Звезда. По их мнению, местные фермеры внесли в сельхозкультуры химикаты, не предупредив об этом пчеловодов, передает БСТ. По правилам, владельцы пашни, которая находится рядом с населенным пунктом или пасекой, обязаны оповестить людей о предстоящей обработке сельхозкультур химикатами против вредителей. В администрации района тоже получили жалобу пчеловодов. В дальнейшем люди намерены обратиться в суд с требованием компенсации материального ущерба. По данным БСТ, аналогичная ситуация случилась и в деревне Петропавловка Миякинского района.

Сколько миллиардов принесло Башкирии «Зауралье-2019»

На первом всероссийском инвестсабантуе «Зауралье» в Сибае 22 июня подписаны инвестсоглашения и соглашения о намерениях на 70 млрд рублей, сообщил «Башинформ». В числе самых крупных — проект по строительству подземного рудника и отработке запасов Подольского медно-цинкового месторождения в Хайбуллинском районе. Предполагаемый объём инвестиций — 50 млрд рублей. Подписано соглашение об инвестиционных намерениях между правительством региона, «Газпромбанком» и совхозом «Алексеевский» Уфимского района по строительству теплиц общей площадью 45,5 га. Предполагаемый объём инвестиций — 10,5 млрд рублей. Между правительством Башкирии и ООО «Садовое Кольцо Девелопмент» также заключено соглашение об инвестиционных намерениях по созданию всесезонного курорта «Мраткино» в Белорецком районе. Предполагаемый объём инвестиций — 6 млрд рублей.

27 июня соглашение о сотрудничестве между Правительством Башкортостана и АО «Альфа-Банк» подписали врио главы РБ Радий Хабиров и президент банка Олег Сысуев. По словам Хабирова, потенциальными точками роста могут стать увеличение объёмов кредитования малого и среднего бизнеса, ипотечного кредитования, участие банка в программе жилстройсбережений и проектном финансировании застройщиков.

О секретах 100-балльников и «особом» указании экспертам ЕГЭ

По итогам сдачи ЕГЭ на 26 июня в Башкирии получено 108 стобалльных работ. В прошлом году их было почти в два раза меньше — 58, отмечает «Башинформ». Больше всего стобалльников в этом году по химии — 29, физике — 25, по профильной математике — 18. При этом всего 6 выпускников сдали на 100 баллов русский язык, тогда как в прошлом году таких было 25.

Как узнал UfacityNews.ru﻿, «экспертам, проверяющим сочинения по этому предмету, «сверху» было дано особое указание — не ставить за комментарий к сформулированной проблеме исходного текста максимальные 5 баллов, если нет филологического анализа».

О секретах успеха дважды стобалльников читайте здесь.

Также стало известно, что в 100 лучших вузов России по версии Forbes вошел Уфимский нефтяной университет.

На Всемирном курултае башкир

28 июня в Уфе начал свою работу V Всемирный курултай башкир — съезд представителей башкирского народа со всего мира. Он проводится с целью объединения, этнокультурного развития башкирского народа, сохранения национальной идентичности и развития самобытной культуры башкир. В V курултае участвуют более 600 делегатов, в том числе представители из 26 стран. Главный вопрос повестки — утверждение концепции Стратегии развития башкирского народа, пишет «Башинформ». Как отметил на форуме врио главы РБ Радий Хабиров, «в собирательном образе современного башкира должны присутствовать такие отличительные черты, как вековая мудрость предков, искренность, радушие и гостеприимство, трудолюбие и стойкость перед любым испытанием». По мнению Хабирова, «башкир должен быть патриотом, любить и служить родине, как генерал Минигали Шаймуратов, мудрым, как Мустай Карим, умным и образованным, как Айрат Шаммазов».

Ушел из жизни экс-глава ДУМ

В Уфе на 73-м году ушел из жизни экс-председатель Духовного управления мусульман Башкирии Нурмухамет Нигматуллин. Он возглавлял муфтият с 1992 года. 29 апреля этого года Нигматуллин сложил с себя полномочия. Врио председателя стал его заместитель, имам Айнур хазрат Биргалин, напомнил «Башинформ﻿».