В Уфе из-за Всероссийских соревнований по велоспорту перекроют несколько улиц
В Уфе из-за Всероссийских соревнований по велоспорту перекроют несколько улиц Фото: Администрация Уфы
УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
29 июня в Уфе стартуют Всероссийские соревнования по велоспорту. Из-за этого в городе перекроют несколько улиц по маршруту движения спортсменов: парк Победы – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон»:
29 июня – с 10 до 13 часов;
4 июля – с 10 до 15 часов;
6 июля – с 10 до 15 часов.
Автолюбителей попросили заранее планировать маршруты движения с учетом ограничений.