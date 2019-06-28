Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.04 ↑

EUR 71.66 ↓

28 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе из-за Всероссийских соревнований по велоспорту перекроют несколько улиц

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

В Уфе из-за Всероссийских соревнований по велоспорту перекроют несколько улиц Фото: Администрация Уфы

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

29 июня в Уфе стартуют Всероссийские соревнования по велоспорту. Из-за этого в городе перекроют несколько улиц по маршруту движения спортсменов: парк Победы – ул. Комарова – ул. Первомайская – ул. Комарова – СОК «Биатлон»:

29 июня – с 10 до 13 часов;

4 июля – с 10 до 15 часов;

6 июля – с 10 до 15 часов.

Автолюбителей попросили заранее планировать маршруты движения с учетом ограничений.

Теги: велоспорт, Уфа, перекрытие дорог
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жительница Башкирии вернулась с отдыха в Таиланде с лихорадкой Денге
У отдыхающих в Таиланде на прошлой неделе зарегистрировано 583 случая заражения лихорадкой Денге, один из них зафиксирован в Стерлитамаке, сообщается на
В Башкирии завершились поиски пропавшего без вести 7-летнего мальчика
В Башкирии трагедией закончились поиски пропавшего 26 июня семилетнего мальчика. Как сообщила агентству «Башинформ» региональный представитель группы «Л
В Белорецке профзаболеваемость в 17 раз выше, чем в среднем по республике
В Белорецке профзаболеваемость в 17 раз выше, чем в среднем по республике. Показатель формируется в основном за счет Белорецкого металлургического комби
Уфимский «Кировец» примет участие в чемпионате России среди команд Высшей лиги
Уфимская команда «Кировец» примет участие в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2019-2020 годов. Такое решение приняла п
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть