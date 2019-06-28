Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров призвал объявить «войну» бедности и пьянству Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Радий Хабиров считает, что всем жителям Башкирии, объединившись, необходимо объявить «войну» бедности и алкоголизму. Такой призыв руководитель республики озвучил сегодня на V Всемирном курултае башкир в Уфе.

Врио главы региона признался, что вернувшись на родину, в поездках по районам увидел, как живут простые люди в сёлах и деревнях. По его словам, «эти поездки оставляли в душе глубокую рану».

﻿«Многие из нас, да и я сам, родились и выросли в деревне. И мы с вами, как никто, знаем, что именно село — основа сохранения языка, традиций и культуры народа. Поэтому повышение качества жизни сельчан всегда будет безусловным приоритетом в работе нашего правительства, моей работе», — подчеркнул он.

По словам Радия Хабирова, в сельской местности необходимо укреплять местное самоуправление, экономику, поддерживать фермерские и личные хозяйства, расширять кооперацию, переработку сельхозпродукции, агротуризм.

﻿«Чтобы развивать экономику, повышать бизнес-активность, нам нужны специалисты. Острой для республики остаётся проблема трудовой миграции. Тысячи людей самых разных профессий из-за невостребованности уезжали на заработки на «севера», в другие регионы. Мы будем стремиться возвращать наших вахтовиков, обеспечивать их рабочими местами здесь, на родине. Почти четверть выпускников школ республики едут за знаниями в регионы, где есть федеральные университеты. Следующая наша масштабная задача — сохранить и укрепить наше главное богатство — человеческий капитал. Для нас важен каждый наш земляк, каждый соотечественник. Нужно создавать условия, рабочие места, обеспечивать жильём и зарплатой, чтобы удержать здесь наших ребят, особенно молодёжь. Сейчас мы работаем над тем, чтобы открыть в республике научно-образовательный центр мирового уровня. Верю, что у нас всё получится».

Еще одна задача, требующая обязательного решения — война пьянству, особенно в сёлах, отметил Радий Хабиров. Он призвал жителей региона вместе беспощадно бороться с этим злом, пресекать подпольное производство и торговлю суррогатами.

﻿«Речь идёт о сохранении здоровья, генофонда нации, — отметил руководитель региона. — Понимаю, что многие пьют от того, что не знают, куда приложить свои силы, не видят перспектив. Поэтому я обращаюсь к вам, башкиры! Мы должны быть деятельными, инициативными, брать в первую очередь на себя ответственность за благополучие своих семей. Смелее открывайте свой бизнес, стремитесь стать успешными. А республика вам в этом поможет и поддержит».