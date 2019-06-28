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МЧС Башкирии предупреждает о шквалистом усилении ветра

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает о шквалистом усилении ветра Фото: автор

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС по Башкортостану предупреждает о шквалистом усилении ветра. По данным синоптиков, с 20.00 часов 28 июня до 20.00 часов 29 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, днем — небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, локально ливни, град. В отдельных районах — грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 7-12 м/с, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем 23-28, по югу до 34.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Теги: МЧС по РБ, предупреждение
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