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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров прокомментировал инцидент с активистами

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров прокомментировал инцидент с активистами Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» 28 июня на V Всемирном курултае башкир директор фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова спросила у врио главы Башкирии Радия Хабирова, как он относится и как жителям республики относиться к инциденту, когда активисты неизвестной организации пытались ворваться на заседание и говорили, что башкир угнетают.

«Я все-таки вижу, что у башкир другой путь. Мы живем большой многонациональной дружной семьей в нашей республике. И с теми людьми, которые проповедуют шовинизм и практически скатываются к расизму, нам не по пути. Более того, хочу сказать, что в рамках своих полномочий к этим явлениям и к этим людям я буду просто беспощаден», — заявил Радий Хабиров.

Теги: всемирный курултай башкир, Радий Хабиров
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