Фото: Олег Яровиков Глава ФАДН Игорь Баринов: Башкирия была и осталась многонациональной семьей Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирия как была, так и осталась многонациональной семьей, заявил сегодня на V Всемирном курултае башкир в Уфе руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

По его словам, башкирский народ, добровольно присоединившийся к Российскому государству, неизменно вставал на защиту Отечества, когда решалась судьба общей родины.

﻿«Башкирские конные полки воевали в рядах русской армии в составе ополчения Минина и Пожарского, приняли участие в освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году, — отметил Баринов. — Заметна была их роль в Отечественной войне 1812 года, в которой приняли участие 28 башкирских полков, из которых девять вошли в Париж. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 60 тысяч башкир, около 300 получили звание Героев Советского союза. Один из них дважды — военный летчик Муса Гареев. 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы. В Башкирию в годы Великой Отечественной войны было эвакуировано более 100 промышленных предприятий, десятки госпиталей, ряд центральных госорганов, более 200 тысяч беженцев, которых республика встретила, как родных. Заслуга всех жителей республики, представителей разных национальностей заключалась в решении единой задачи — победы над врагом».

Как подчеркнул Игорь Баринов, именно межнациональное понимание и согласие всех народов, проживающих в республике, позволило Башкирии стать ключевым регионом нефтепереработки и одним из опорных регионов России.

﻿«Сегодня, когда наша страна сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, только при единстве наших народов при понятном всем подходе к решению задач по укреплению единства российской нации, социально-экономическому развитию страны мы преодолеем существующие сложности и проблемы», — сказал глава ФАДН.

Руководитель Федерального агентства также отметил, что сегодня в рамках Всемирного курултая башкир предстоит обсудить важнейшие вопросы, связанные с основными направлениями реализации государственной национальной политики РФ: сохранения национальной идентичности в современных условиях, языка, этнокультурного многообразия, состояние образования и здравоохранения, подготовки кадров, развития многих других профильных проектов.

В завершение Игорь Баринов выразил благодарность врио главы региона Радию Хабирову, отметив, что с первого дня пребывания в этой должности он многое делает в решении задач государственной национальной политики.

«Уверен, что мы и дальше сможем конструктивно, а главное — полезно для наших граждан, для жителей республики выстраивать нашу совместную работу во благо региона и всей страны», — сказал Игорь Баринов.