Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.04 ↑

EUR 71.66 ↓

28 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Пора серьезно перезагрузить работу Всемирного курултая башкир – Радий Хабиров

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Пора серьезно перезагрузить работу Всемирного курултая башкир – Радий Хабиров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Пора серьезно перезагрузить работу Всемирного курултая башкир, сказал сеголня на V съезде представителей башкирского народа в Уфе врио главы региона Радий Хабиров.

﻿«Он должен стать инициативным штабом, локомотивом развития башкирского народа, объединяющим все созидательные силы. Давайте прекратим все эти надуманные конфликты. Наши предки, представители разных родов умели на сходах и йыйынах договариваться о решении самых важных вопросов. Так, и всем нам надо объединиться ради будущего нашей республики».

Теги: Всемирный курулта башкир
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Жительница Башкирии вернулась с отдыха в Таиланде с лихорадкой Денге
У отдыхающих в Таиланде на прошлой неделе зарегистрировано 583 случая заражения лихорадкой Денге, один из них зафиксирован в Стерлитамаке, сообщается на
В Белорецке профзаболеваемость в 17 раз выше, чем в среднем по республике
В Белорецке профзаболеваемость в 17 раз выше, чем в среднем по республике. Показатель формируется в основном за счет Белорецкого металлургического комби
Уфимский «Кировец» примет участие в чемпионате России среди команд Высшей лиги
Уфимская команда «Кировец» примет участие в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги сезона 2019-2020 годов. Такое решение приняла п
Житель Башкирии пойдет под суд за похищение и убийство бизнесмена Максима Стародубова
Следственный комитет Башкирии завершил расследование уголовного дела о похищении и убийстве предпринимателя из Стерлитамака Максима Стародубова. Предпола
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть