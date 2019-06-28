Пора серьезно перезагрузить работу Всемирного курултая башкир – Радий Хабиров
Фото: ИА «Башинформ»
Пора серьезно перезагрузить работу Всемирного курултая башкир – Радий Хабиров Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Пора серьезно перезагрузить работу Всемирного курултая башкир, сказал сеголня на V съезде представителей башкирского народа в Уфе врио главы региона Радий Хабиров.
«Он должен стать инициативным штабом, локомотивом развития башкирского народа, объединяющим все созидательные силы. Давайте прекратим все эти надуманные конфликты. Наши предки, представители разных родов умели на сходах и йыйынах договариваться о решении самых важных вопросов. Так, и всем нам надо объединиться ради будущего нашей республики».
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