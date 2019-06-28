Фото: стоп-кадр видеотрансляции Народ ждет решения актуальных задач - Данир Гайнуллин на V Всемирном курултае башкир Фото: стоп-кадр видеотрансляции

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Народ ждет от нас решения актуальных задач социального, культурного, экономического развития нации, подчеркнул на съезде Всемирного курултая башкир председатель Исполкома ВКБ Данир Гайнуллин. V Всемирный курултай башкир начал свою работу в Уфе сегодня, 28 июня. Для участия в нем прибыли наши соотечественники из субъектов Российской Федерации, а также проживающие за рубежом.

По данным последней Всероссийской переписи населения, в настоящее время в России проживает 1 673 389 граждан башкирской национальности. Непосредственно в нашей республике зарегистрирован 1 172 287 башкир, что составляет 28,79% от общей численности населения региона. Башкиры являются четвертой по численности нацией в России. 26% башкир проживает за пределами Башкортостана. Башкирское население Челябинской, Оренбургской, Курганской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Пермского края проживают на территории своей исторической родины на правах коренного населения. Эти башкиры в основной своей массе сохранили устойчивое национальное самосознание. Такие регионы, как Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ отмечены компактным проживанием многочисленного башкирского населения. Кроме того, башкирские диаспоры есть в государствах ближнего и дальнего зарубежья: в Казахстане, Украине, Туркменистане, Узбекистане и в других странах. Общая численность башкир в мире составляет около 2 млн человек.

﻿«Сегодня перед нами стоит много задач, — отметил в своей приветственной речи Данир Гайнуллин. — Одной из фундаментальных проблем становится обучения детей на родном башкирском языке. Мало сделано по позиционированию языка. Медийное пространство башкирской культуры сужается из-за нашей консервативности. Башкирский язык слабо интегрирован в цифровую среду. Недавно появились положительные примеры создания нового национального контента. Так, после фактически 20-летнего периода застоя постепенно начинает оживать башкирский кинематограф. Башкирское профессиональное искусство и народное творчество сейчас находятся на очень высоком уровне. Все больше завоевывает популярность башкирская этномузыка. По данным Всероссийской переписи населения, в Башкортостане более 59% башкир проживает в сельской местности. А сегодня современные сёла и деревни испытывают многочисленные трудности: отсутствие рабочих мест, сокращение рождаемости, закрытие школ и медучреждений. Исполком Всемирного курултая башкир ставит перед собой целью помочь решить указанные выше проблемы».

По словам председателя Исполкома ВКБ, народ ждет от своих представителей решения актуальных задач социального, культурного, экономического развития башкирской нации.

﻿«По итогам V Всемирного курултая башкир мы должны не только принять резолюцию, но и осознать свою ответственность за исполнение принимаемых решений. Как известно, задача ВКБ — консолидация народа. Мы надеемся, что V Всемирный курултай башкир пройдет в новом формате. Во-первых, делегаты должны представить свою программу работы, отражающую видение будущего башкирского народа. Во-вторых, Исполкомом ВКБ разработана концепция Стратегии развития башкирского народа до 2050 года. Доработка и принятие этой Стратегии — наша общая задача. Башкортостан — богатая республика, в которой живет трудолюбивый народ. На этой основе мы должны добиться экономического и социального процветания».