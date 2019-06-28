Фото: Олег Яровиков Детские сады из Уфы, Стерлитамака и Белебея выиграли федеральные гранты по 1,23 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Шесть дошкольных образовательных учреждений Башкирии выиграли грант из федерального бюджета. Всего по стране победителями конкурсного отбора стали 40 детских садов. Каждый получит грант в размере 1,23 млн рублей.

Средства будут направлены на создание инфраструктуры служб помощи родителям с детьми дошкольного возраста. Родители смогут получить консультацию у специалистов по интересующим вопросам воспитания и обучения детей. Консультации для родителей будут проводиться на личном приеме или дистанционно. Кроме того, специалисты смогут выезжать в отдаленные поселки.

Победителями конкурса стали уфимские детсады №309 и «Башкирский детсад №51», стерлитамакский детский сад №87, белебеевские детсады №36 «Аленький цветочек» и №39 «Радуга».