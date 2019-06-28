Фото: автор В Башкирии в лесу заблудились дедушка с двумя семилетними внуками Фото: автор

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии в экстренные службы вечером 27 июня поступило сообщение о том, что в Белорецком районе в лесу пропал дедушка с двумя внуками. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС пояснили, что за помощью обратилась мама детей.

Она сообщила, что семья после прогулки в лесу не вернулась домой в положенное время и не выходит на связь.

«На поисково-спасательные работы незамедлительно выехали спасатели Аварийно-спасательной службы. Как выяснилось позже, дедушка с семилетними внуками отправился гулять в лес и заблудился. К счастью, семья вышла из леса самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

Госкомитет напомнил правила безопасности в лесу:

- в первую очередь, перед походом в лес нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой;

- откажитесь от посещения незнакомых мест;

- обязательно зарядите перед походом в лес аккумулятор сотового телефона, захватите с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток (последние два предмета из «мини-арсенала грибника» пригодятся вам на случай, если вам придется подавать световые и звуковые сигналы);

- собираетесь провести в лесу длительное время – захватите запас еды и питья, а также необходимые лекарства;

- реально оцените свои физические возможности и состояние здоровья (людям в возрасте следует воздержаться от дальних прогулок и, тем более, в одиночку).