Фото: Олег Яровиков Башкирия вошла в Топ-10 популярных у иностранных туристов направлений Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республика Башкортостан вошла в десятку популярных направлений среди иностранных туристов. Регион занял десятое место в рейтинге, составленном на основе количества зарубежных пользователей, загружавших карты регионов РФ в Maps.me с 1 марта по 31 мая 2019 года, сообщает РИА Новости.

В тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Далее следуют Адыгея и Ростовская область.

На шестом месте расположилась Свердловская область, на седьмом — Татарстан, восьмую и девятую строчку заняли Смоленская и Воронежская области.