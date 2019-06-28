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28 июня Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии растет число лесных пожаров

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии растет число лесных пожаров Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Число лесных пожаров в Башкирии неуклонно растет, подчеркнули в Главном управлении МЧС России по региону.

За минувшие сутки на территории республики ликвидировано два природных пожара на площади, превышающей 4 га. Из них 2,7 га пришлись на территорию Башкирского государственного природного заповедника.

Всего с начала пожароопасного сезона-2019 в Башкирии зарегистрирован 131 лесной пожар на площади более 1681,6 га. Год назад на эту же дату в республике насчитывалось 97 природных пожаров. Огнем было пройдено тогда около 936 га территории лесного фонда.

28 июня в большинстве районов Башкирии прогнозируется невысокий — первый класс пожароопасности в лесах, местами второй класс.

Высокий класс пожароопасности ожидается в Зилаирском, Иглинском, Куюргазинском и Федоровском районах республики, предупреждают спасатели.

Теги: лесные пожары
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