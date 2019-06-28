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28 июня Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Башкирию ждут жаркие выходные

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Башкирию ждут жаркие выходные Фото: автор

УФА, 28 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирию возвращается жаркая погода, констатируют синоптики республики.

Сегодня в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер восточный, юго-восточный — 5-10 метров в секунду, шквалистое усиление ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем — 20-25 градусов.

29 июня синоптики обещают в Башкирии кратковременные дожди, местами небольшие. Ночью по северо-востоку без осадков. В отдельных районах ливни, грозы, днем локально град.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью — 10-15 градусов, днем — 24-29, по югу республики до 34.

30 июня местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в западных районах до умеренных, грозы. Днем локально град.

Ветер южный умеренный, шквалистые усиления ветра до сильного. Температура воздуха ночью — 15-20 градусов, днем — 26-31, по юго-востоку Башкирии до 34 градусов.

Теги: погода
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