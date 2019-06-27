На поиск пропавшего в Башкирии 7-летнего Аскара Гарипова выехали 13 поисковиков
УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
В деревню Новые Ябалаклы Чишминского района Башкирии на поиски пропавшего 7-летнего Аскара Гарипова, выехали 13 волонтеров-поисковиков добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт Башкортостан».
Они будут работать в месте пропажи мальчика: осматривать деревню и опрашивать свидетелей.
Напомним, Аскар 26 июня ушел пасти гусей и домой не вернулся.
Приметы: рост 115 см, худощавого телосложения, волосы темные кудрявые, глаза карие.
Был одет: белая футболка, черные шорты. Уже найдены черные сланцы.