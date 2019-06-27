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27 июня Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии пожарные освободили застрявшую между прутьями забора косулю

ОБЩЕСТВО
Фото: стоп-кадр видео | Видео: Gazeta Vibor, Yo

В Башкирии пожарные освободили застрявшую между прутьями забора косулю Фото: стоп-кадр видео | Видео: Gazeta Vibor, Yo

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В городе Салавате утром 25 июня диспетчер местной пожарной охраны принял сообщение о косуле — животное застряло между прутьями забора. Дежурный караул сразу же выехал на место. Издалека были слышны громкие крики животного.

Как сообщает газета «Выбор» со ссылкой на слова начальника муниципальной пожарной охраны Виктора Суханова, косуля висела между прутьями решетчатого забора старого кладбища в районе 116 квартала.

Пожарные с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали решетку, предварительно стреножив косулю — животное было извлечено.

«После осмотра косули видимых повреждений на ее теле обнаружено не было, поэтому личный состав караула принял решение выпустить животное на свободу за подвесным мостом на другой стороне реки Белой», — рассказал он.

Животное перенесли через мост и отпустили.

Теги: животные, пожарные
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