Жительница Башкирии вернулась с отдыха в Таиланде с лихорадкой Денге
Жительница Башкирии вернулась с отдыха в Таиланде с лихорадкой Денге Фото: Олег Яровиков
УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
У отдыхающих в Таиланде на прошлой неделе зарегистрировано 583 случая заражения лихорадкой Денге, один из них зафиксирован в Стерлитамаке, сообщается на сайте городской больницы №3.
По данным медучреждения, горожанка обратилась к врачу по месту жительства и была госпитализирована. Женщину доставили в инфекционную больницу города, где лабораторно был поставлен диагноз «лихорадка Денге».
Основной переносчик лихорадки Денге — комары. Через укус насекомого происходит заражение людей.
Признаки лихорадки Денге: озноб, повышение температуры тела до 40-41 градуса, головная боль, боли в суставах и мышцах, сосуды склеры инъецированы, светобоязнь, увеличение лимфатических узлов, сыпь.
Осложнения: инфекционно-токсический шок, энцефалит, менингит, психоз, пневмония.
«Диагноз ставится только лабораторно. При наличии показаний следует немедленно обращаться к врачу», — сообщили в больнице Стерлитамака.