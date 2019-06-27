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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Жительница Башкирии вернулась с отдыха в Таиланде с лихорадкой Денге

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жительница Башкирии вернулась с отдыха в Таиланде с лихорадкой Денге Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

У отдыхающих в Таиланде на прошлой неделе зарегистрировано 583 случая заражения лихорадкой Денге, один из них зафиксирован в Стерлитамаке, сообщается на сайте городской больницы №3.

По данным медучреждения, горожанка обратилась к врачу по месту жительства и была госпитализирована. Женщину доставили в инфекционную больницу города, где лабораторно был поставлен диагноз «лихорадка Денге».

Основной переносчик лихорадки Денге — комары. Через укус насекомого происходит заражение людей.

Признаки лихорадки Денге: озноб, повышение температуры тела до 40-41 градуса, головная боль, боли в суставах и мышцах, сосуды склеры инъецированы, светобоязнь, увеличение лимфатических узлов, сыпь.

Осложнения: инфекционно-токсический шок, энцефалит, менингит, психоз, пневмония.

«Диагноз ставится только лабораторно. При наличии показаний следует немедленно обращаться к врачу», — сообщили в больнице Стерлитамака.

Теги: медицина, болезни
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