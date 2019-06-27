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В Башкирии приставы выявили факты спаивания несовершеннолетних мальчиков

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии приставы выявили факты спаивания несовершеннолетних мальчиков Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии судебные приставы выявили факты спаивания несовершеннолетних. По данным пресс-службы ведомства, в Туймазинский районный отдел на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании штрафа с 19-летнего должника. Парень, зная возраст несовершеннолетнего племянника, пригласил его в кафе «Бункер» и угостил алкоголем.

«В итоге в отношении молодого дяди был составлен протокол об административном правонарушении за вовлечение несовершеннолетнего ребенка в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Данное исполнительное производство было окончено фактическим исполнением», — пояснили в ведомстве.

Еще один случай зафиксирован в Баймаке. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав составили протокол в отношении 19-летнего местного жителя. Он распивал спиртное в кафе «Зуфар» с малолетним мальчиком.

Приставы возбудили исполнительное производство о взыскании штрафа за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя. Должник нигде не работал и штраф не оплачивал. Только после беседы с приставом, когда молодому человеку разъяснили последствия невыплаты долга, он его погасил.

Теги: судебные приставы, несовершеннолетние
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