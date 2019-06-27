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27 июня Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Участники этнотура протестировали работу МегаФона в туристических местах Башкирии

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: МегаФон

Фото: МегаФон

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

МегаФон поддержал молодежный образовательный проект для блогеров «Мой регион» в туристических районах Якты-Куль и Шульган-Таш и организовал для участников экскурсии к базовым станциям. В ходе поездки они протестировали работу связи, публикуя материалы в социальных сетях.

Цель этнотуристического образовательного блог-тура «Мой регион» – популяризация внутреннего туризма в молодежной среде. После конкурсного отбора в нем приняли участие 15 ребят, активно ведущих блоги или работающих в сфере медиа. Проект организован Молодежным объединением «BashTravel», ассоциацией молодежных землячеств Республики Башкортостан при поддержке Федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь и Международного союза общественных объединений «Всемирный Курултай башкир».

Одной из образовательных задач тура было провести мастер-классы по созданию контента разных типов. Экспертом по текстам стала популярная в сети Instagram-блогер Алиса Котляр, на которую подписаны более 90 тысяч пользователей, по фото – Тимур Ямалов, по видео – Эльвир Исламов. А директор МегаФона в Республике Башкортостан Дамир Байгильдин провел экскурсию по базовой станции, обеспечивающей работу сети в заповеднике Шульган-Таш, где расположена одноименная пещера с наскальной живописью эпохи палеолита.

«Развитие туризма невозможно без соответствующей инфраструктуры, в частности, без надежной связи, – рассказал Дамир Байгильдин. – В Башкирии многие достопримечательности расположены в горной местности, рельеф которой усложняет организацию работы сети. Несмотря на это, мы обеспечиваем комфортные условия для наших абонентов, в чем смогли убедиться участники тура. Большинство ребят впервые побывали в уникальных местах Башкирии, и, конечно, им хотелось рассказать о своих впечатлениях своим подписчикам, что они с успехом и сделали».

«В ходе тура мы посетили так много красивых мест, что в итоге разместили очень много сторис в Instagram, – говорит Айзиля Мулюкова, организатор этнотуристического образовательного блог-тура «Мой регион». – Мы оценили работу сети МегаФон: мобильный интернет позволил на практике применять знания, полученные на мастер-классах, и делиться фотографиями и видео, снятыми на маршруте. Благодаря проекту я по-новому взглянула на те места, где бывала несколько раз. Мне было приятно видеть восторженные и благодарные взгляды участников. Верю, что все знания, которые они получили, помогут им в развитии блога».

Теги: мегафон
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