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27 июня Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прогнозируются грозы и шквалистый ветер

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии прогнозируются грозы и шквалистый ветер Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии сохраняются неблагоприятные погодные явления, предупреждают спасатели, основываясь на данные синоптиков республики.

По информации Башгидрометцентра, 27 июня в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северо-востоку до умеренных, грозы.

Ветер северный — 2-7 метров в секунду, при грозах шквалистые усиления до 18 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 17 до 22 градусов.

Теги: погода
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