В Башкирии прогнозируются грозы и шквалистый ветер
В Башкирии прогнозируются грозы и шквалистый ветер Фото: Ксения Калинина
УФА, 27 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Башкирии сохраняются неблагоприятные погодные явления, предупреждают спасатели, основываясь на данные синоптиков республики.
По информации Башгидрометцентра, 27 июня в регионе прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северо-востоку до умеренных, грозы.
Ветер северный — 2-7 метров в секунду, при грозах шквалистые усиления до 18 метров в секунду.
Температура воздуха днем — от 17 до 22 градусов.