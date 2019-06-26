В Давлекановском районе Башкирии местные жители открыли музей

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УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жители деревни Старокурманкеево Давлекановского района Башкирии открыли собственный музей.

Юные краеведы собрали экспонаты: домашнюю утварь — точильные камни, печи, посуду, кумган, а также выставили собранные в экспедициях вокруг деревни минералы и, как они сами называют, «ископаемые древности».

Вдохновитель проекта эко-активист Диля Шамаева из собственных фотоархивов распечатала фотографии прошлых лет, на которых запечатлены жители деревни и их внуки.

Музей разместился в летнем домике одной из местных жительниц. Во время экскурсии для посетитетей на курае исполняют национальную музыку.

По словам юных экскурсоводов Ясмин Кутловой и Чулпан Шамаевой, они долго готовились к открытию, искали информацию в энциклопедиях для того, чтобы преподносить односельчанам достоверную информацию из истории района и деревни. Экскурсии проходят ежедневно.