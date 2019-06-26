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26 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет городской фестиваль субкультур

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе пройдет городской фестиваль субкультур Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе пройдет третий городской фестиваль молодежных субкультур «Мир — это я».

Праздник состоится 30 июня с 18.00 до 23.00 на Площади имени Салавата Юлаева. В этом году на фестивале будут представлены 15 субкультур. Гости фестиваля смогут непосредственно принять участие в работе площадок: научиться кататься на роликах и лонг-борде, стрелять из лука и наносить макияж. Также будет работать лавка hand-made, где каждый желающий сможет приобрести изделия ручной работы или работы юных художников.

Площадка аниме-косплей в этом году будет проходить в тематике «Алисы в стране чудес». Продолжится праздник фестивалем красок, который начнется в 20 часов.

На главной сцене фестиваля выступят фолк-группа «Золото сив» и музыкальная группа «Лу фон Шаломе». Завершится фестиваль огненным шоу.

Теги: фестивали
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