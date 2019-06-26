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Башкирские газотранспортники выпустили в Белую более 27 тысяч мальков стерляди

ОБЩЕСТВО
Фото: Газпром трансгаз Уфа

Фото: Газпром трансгаз Уфа

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкирские газотранспортники совместно с представителями Кармановского рыбхоза – одного из крупнейших индустриальных рыбных хозяйств России – выпустили в реку Белая более 27 тысяч молоди стерляди. Акция по воспроизводству водных биологических ресурсов состоялась после того, как завершился капитальный ремонт резервных ниток подводных переходов газопроводов в Полянском и Кармаскалинском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа».

– Забота о природе и рациональное использование ее ресурсов – наши важнейшие задачи, – рассказал заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Уфа» Сергей Гордеев. – Мероприятия по сохранению и поддержанию водных экосистем, как правило, всегда входят в планы проводимых ремонтных работ подводных переходов.

Стерлядь – ценный вид исчезающих осетровых рыб, занесенный в Красные книги России и Башкортостана. В республике обитает в реке Белой и крупных ее притоках – Сим, Уфа, Дема. Лето – самый благоприятный период для выпуска мальков в естественную среду. Их разводили в особых условиях и перед отправкой адаптировали к предстоящей температурной среде.

Вопросы сохранения биоразнообразия водоемов работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» решают совместно со специалистами Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В этот день к выпуску молодых особей стерляди присоединились и представители других компаний региона. В общей сложности в реку Белая было выпущено более 40 тысяч мальков.

Теги: газпром трансгаз уфа
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