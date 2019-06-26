Когда и как в Уфе проходил творческий вечер композитора Загира Исмагилова

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Его песни, романсы и кантаты созданы на основе башкирской и татарской народной музыки. Именно поэтому творчество композитора Загира Исмагилова пользуется большой популярностью, сообщили в газете «Советская Башкирия» в декабре 1955 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

В рамках подготовки ко Второму Всесоюзному съезду композиторов республиканская филармония совместно с Союзом композиторов БАССР проводила ряд вечеров, посвященных творчеству башкирских композиторов. 27 ноября 1955 года в первом концерте из этого цикла были показаны произведения заслуженного деятеля искусств РСФСР Загира Исмагилова.

«Творчеству композитора присуща глубокая народность. Его песни, романсы, кантаты, симфоническая увертюра и опера “Салават” созданы на основе башкирской и татарской народной музыки. Именно поэтому творчество Исмагилова пользуется большой популярностью», — пишут в издании и отмечают, что «наиболее зрелое, масштабное произведение талантливого композитора – опера “Салават”». Музыка из этой оперы занимала преобладающее место в программе прошедшего в Уфе концерта.

«Мастерски и с глубоким проникновением в образ Салавата исполнил речитатив и арию из 1 акта, арию из IV акта, а также куплеты Салавата из одноименной оперы заслуженный артист РСФСР М. Хисматуллин, — говорится в публикации. — Задушевно и со вкусом спела арию Амины и колыбельную из той же оперы народная артистка РСФСР Б. Валеева».

Второе отделение творческого вечера открыл хоровой коллектив республиканской филармонии, который исполнил а капелла башкирские народные песни «О Кутузове» и «Хисам» в обработке Исмагилова, а также оригинальную «Песню молодых нефтяников» на слова Мустая Карима. По просьбе зрителей эту песню на концерте повторили дважды.

Далее заслуженный артист Башкирии С. Хуснияров исполнил арию Муталлапа из оперы «Салават», популярную песню композитора Исмагилова на слова Назара Наджми «Котелок», песню «Лети, мой гнедой» и другие произведения. «Сочно и образно прозвучали песня Кюнбики из оперы “Салават”, романс “Ты – моя судьба” в исполнении заслуженной артистки РСФСР М. Салигаскаровой», — рассказывают в издании.

Также в программе концерта были представлены татарский танец из оперы «Салават» в исполнении заслуженного артиста Башкирии Ф. Ахметшина и артистов С. Хабибуллина, У. Саитбатталова, а также «Танец башкирских наездников». «Однако следует сказать, что автору музыки не удались танцевальные номера в опере, это особенно видно в сравнении с упомянутыми ариями», — говорится в публикации и отмечается, что «к недостаткам вечера следует отнести то, что в его программу не были включены инструментальные произведения и новые работы композитора».

Напомним, творения выдающегося композитора, народного артиста СССР, РСФСР и БАССР Загира Исмагилова составляют золотой фонд музыкальной культуры республики и России. В своем творчестве композитор развивал традиции классиков русской музыкальной культуры. В 1955 году впервые прозвучала его знаменитая опера «Салават Юлаев», ставшая одним из самых известных национальных брендов Башкортостана. В 1958 году Исмагилов возглавил Союз композиторов БАССР, позже стал организатором и первым ректором Уфимского института искусств. Сейчас институт носит его имя. В 2017 году культурная общественность Башкортостана и России отмечала 100-летие со дня рождения Загира Исмагилова.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.