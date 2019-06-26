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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В регионах России появятся центры профилактики детского травматизма

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В регионах России появятся центры профилактики детского травматизма Фото: Андрей Старостин

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Центры профилактики детского травматизма, созданные при участии страховых компаний, должны появиться во всех субъектах РФ. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал, открывая заседание Государственного совета, передает ТАСС.

«Хорошо себя зарекомендовали центры профилактики детского травматизма. Они созданы в 38 регионах при непосредственном участии страховых обществ. Полагаю, что такие центры должны быть в каждом субъекте Федерации, — сказал глава государства. — Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание».

При этом Путин особо подчеркнул, что предупреждение ДТП остается ключевой задачей государства. «Надо постоянно вести просветительскую работу, в том числе для подрастающего поколения», — заметил он.

Теги: Госсовет, Владимир Путин, детский травматизм, безопасность дорожного движения
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