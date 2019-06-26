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МЧС Башкирии предупреждает о шквалистом усилении ветра при грозах до 18 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

МЧС Башкирии предупреждает о шквалистом усилении ветра при грозах до 18 м/с Фото: автор

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях в виде шквалистого усиления ветра при грозах до 18 м/с. По прогнозам синоптиков, с 20 часов 26 июня до 20 часов 27 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, по северо-востоку до умеренных, грозы. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит +5,+10 градусов, днем 17-22.

Ночью и утром на отдельных участках автодорог прогнозируется туман с видимостью 500-1000 метров.

Теги: МЧС по РБ, предупреждение
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