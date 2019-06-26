В Советском ЗАГСе Уфы впервые за последние пять лет зарегистрировали тройню
В Советском ЗАГСе Уфы впервые за последние пять лет зарегистрировали тройню Фото: Госкомюстиции РБ
УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.
Анна, Арина и Ксения. Такие имена дали родители тройняшкам, которых они зарегистрировали в Советском ЗАГСе Уфы. Девочки родились здоровыми общим весом 5 кг 30 гр.
«Мама Дарья и дочки чувствуют себя хорошо», — сообщил счастливый отец Дмитрий.
В республиканском Госкомитете по делам юстиции отметили, что это первая тройня, зарегистрированная в Советском районе столицы Башкирии за последние пять лет. Предыдущие тройняшки получили свидетельства о рождении в 2014 году. Примечательно, что тогда на свет также появились девочки, которые получили имена Альвина, Сафия и Азалия.