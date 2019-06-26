Башкирия в федеральных СМИ: «К черту» больного, где нашли следы пропавшей с миллионами

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

На деловом форуме в Башкирии подписаны соглашения на 69,5 млрд рублей. В республике на инвестсабантуе побывали почти 1,3 тыс. представителей федеральных и региональных госорганов, предпринимателей, инвесторов, экспертов и общественных деятелей из 11 стран.

Сабантуй превзошёл ожидания. 22- 23 июня в башкирском Сибае проходил Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019», сообщает телеканал «RT». «Инвестиционный сабантуй превзошёл наши ожидания по количеству участников. Если изначально мы ставили себе квоту в 500 человек, то за прошедшие месяцы подготовки её пришлось увеличить в два раза», — заявил сопредседатель «Деловой России» и оргкомитета мероприятия Андрей Назаров. По его словам, приехали почти 1,3 тыс. представителей федеральных и региональных государственных органов, предпринимателей, инвесторов, экспертов и общественных деятелей из 11 стран. Помимо России, это Австрия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Сербия, Турция, Франция, уточнили на телеканале. Как отмечается, «на форуме в Башкирии заключено соглашений на 69,5 млрд рублей». Их реализация позволит создать в регионе более 1,3 тыс. новых рабочих мест, рассказали на «RT».

Рабочую группу по мониторингу за ситуацией по заводу в Камбарке организовали в Башкирии, информировал «Коммерсантъ». Сообщается, что «в Нефтекамске организовали рабочую группу по мониторингу за ситуацией по комплексу переработки отходов 1-2 классов опасности в Камбарке. Соответствующее решение принял глава города по инициативе партии «Единая Россия. «Жители города обеспокоены тем, что перепрофилирование завода в соседнем регионе в комплекс по утилизации и обезвреживанию отходов 1-2 классов опасности может повлиять на экологическую обстановку в Нефтекамске: Камбарка находится всего лишь в 20 км от него»,— уточняется в сообщении. В издании пояснили, что бывший завод по уничтожению химического оружия «Камбарка» в Удмуртии перепрофилируют в комплекс по переработке отходов 1-2 классов опасности. Запуск предприятия ожидается в 2023 году. 22 июня 2019 года в Камбарке прошел митинг против строительства комплекса, в котором приняли участие и жители других регионов. «Участники потребовали провести местный референдум и запретить ввоз на территорию Удмуртии радиоактивных отходов», — рассказал «Ъ».

Москвичи задумались о переезде в Питер, а сахалинцы – в Башкирию. 82,1% потенциальных покупателей недвижимости, живущих в Москве, рассматривают приобретение квартир за пределами столицы. Об этом свидетельствуют данные предоставленного «Ленте.ру» исследования портала Domofond. Тройку регионов, чаще всего интересующих покупателей недвижимости из Москвы, составляют Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Как отмечается, «существенная доля желающих купить недвижимость за пределами своего региона зафиксирована также в Сахалинской области и Приморском крае — там показатели составляют 74,2 и 57,1% соответственно. При этом сахалинцы чаще всего интересуются недвижимостью в Башкирии, Амурской области и Краснодарском крае. А меньше всего оказались склонны менять регион проживания покупатели в Дагестане, Тамбовской области и Карелии, выяснила «Лента.ру».

Под Самарой силовики пресекли канал поставок наркотиков этнической ОПГ из Башкирии. Как узнала «Российская газета», в Самарской области силовики задержали лидера ОПГ и ее активных участников, у которых изъяли более 10 кг героина. В издании говорится, что «канал поставок наркотиков был налажен в Самарскую область из Башкирии этнической организованной преступной группировкой. Ее деятельность пресекли оперативники регионального управления ФСБ». В итоге задержаны 42-летний лидер группировки и двое участников ОПГ. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.

Тем временем на Урале разыскивают руководителя финансовой пирамиды, уроженца Башкирии. РИА Новости﻿ передает, что «полиция в Свердловской области объявила в федеральный розыск руководителя кредитно-потребительского кооператива "Финансовые активы" Ришата Батыршина, который подозревается в мошенничестве». Сообщается, что уроженец города Учалы Республики Башкортостан Ришат Батыршин «привлекал в свою фирму денежные средства пожилых жителей Екатеринбурга и Челябинской области под 37-180% годовых. Процент зависел от размера вклада. В дальнейшем людей обманул и скрылся». Офисы кооператива располагались в Екатеринбурге и Магнитогорске. «Чтобы заманить в свои сети будущих жертв, мужчина проводил рекламную кампанию в бесплатных газетах и общественном транспорте». Полиция возбудила уголовное дело и всех, кто пострадал от действий злоумышленника или знает о месте его нахождения, просит обратиться в дежурную часть отдела полиции №6 УМВД России по Екатеринбургу.

«К черту» больного. Во вторник практически все федеральные СМИ рассказали о том, как «медики в Башкирии послали «к чертовой матери» больного с инсультом» «Инцидент произошел 24 июня в поселке Булгаково, расположенном недалеко от Уфы, — сообщает деловая газета «Взгляд». — Прохожие увидели мужчину, которому стало плохо, и вызвали скорую помощь. Они заметили рядом другой автомобиль скорой помощи, но обратившись к медикам, которые были в машине, они получили отказ в грубой форме». «Я не имею права помогать человеку! Я не врач, я фельдшер и просто сопровождала больного. Идите отсюда к чертовой матери!» – цитирует издание ответ медработника на просьбу о помощи. В итоге на место прибыл другой автомобиль скорой, который увез пациента в медучреждение, рассказали в газете.

INTERFAX.RU по этому поводу сообщает, что «Минздрав Башкирии проверит инцидент с фельдшером, пославшим "к черту" после просьбы о помощи». «Министерство здравоохранения Республики Башкортостан по предполагаемому факту (...) отказа медицинского работника в оказании помощи в поселке Булгаково Уфимского района (...) в настоящее время проводит проверку», — цитирует агентство сообщение пресс-службы регионального Минздрава.

Следы пропавшей с миллионами. РЕН ТВ передает, что «башкирская полиция обнаружила автомобиль кассирши, которая подозревается в краже у банка более 20 млн рублей». «Криминалисты тщательно исследовали машину. Результаты будут приобщены к материалам уголовного дела», — рассказали на телеканале и напомнили, что в Башкирии «27 мая старший кассир Луиза Хайруллина отпросилась пораньше с работы и ушла домой. Через некоторое время в банке обнаружили пропажу 9 000 000 рублей, 140 900 долларов и 101 315 евро. В переводе на рубли — около 25 млн рублей». Предполагается, что женщина вынесла несколько упаковок наличных в сумке. После кражи денег Луиза, ее муж и две их дочки пропали без вести, говорится в сюжете.

«Лента.ру» уточняет, что «машину нашли в гараже отца Хайруллиной. Он рассказал, что увидел автомобиль только сегодня, поскольку давно туда не заглядывал. В салоне находилось постельное белье. Полицейские предполагают, что женщина могла скрываться в гараже некоторое время», рассказали в издании.