Фото: ИА «Башинформ» Радий Хабиров: В Башкирии собираемость платежей за вывоз мусора составляет не более 30% Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Собираемость платежей за вывоз ТКО в Башкирии составляет не более 30%. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил врио главы республики Радий Хабиров.

«Не стоит забывать, что этой реформе уже 20 лет. Понятно, что любая реформа предполагает определенные трудности: многих вещей мы можем попросту не предполагать. Например, проблемы с несвоевременностью уборки операторами мусора. Мы их вызываем, они нам говорят: растут долги перед перевозчиками из-за того, что сложно собрать плату за вывоз мусора с населения», — объяснил руководитель региона.

Также Радий Хабиров признал, что у региональных операторов нет корректных списков жителей, которые должны получать платежки за вывоз мусора. В то же время, население высказывает недовольство, потому что к ним приходят квитанции на имя умерших родственников.

Сегодня Башкирия оценивает потребность и объем закупки мусорных контейнеров. На эти цели регион заложил 1,5 млрд рублей.

Помимо этого Башкирия сотрудничает с новой структурой — «Российским экологическим оператором» (РЭО). По словам Радия Хабирова, в республику уже приезжал генеральный директор оператора Денис Бацуев.

«Нам интересны лизинговые закупки мусороперерабатывающей техники. Мы заявки уже подали, очень ждем по ним решения, так как эта техника нам необходима», — отметил врио главы Башкирии.

Как сообщало агентство «Башинформ», руководитель республики Радий Хабиров назначен куратором в Приволжском федеральном округе по экологическому воспитанию и образованию.