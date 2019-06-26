Фото: пресс-служба Минлесхоза Башкирии В Башкирии горит 5 гектаров леса Фото: пресс-служба Минлесхоза Башкирии

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На территории Башкирии за минувшие сутки зарегистрированы четыре лесных пожара на площади, превышающей 7 гектаров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По последней информации спасателей, в республике действуют два природных пожара на общей площади 4,9 га. Так, в Хайбуллинском районе огнем пройдено 3,2 га, в Бурзянском районе — 1,7 га.

Всего с начала пожароопасного сезона-2019 на территории Башкирии зарегистрировано 127 природных пожаров площадью более 1671 га.

Для сравнения: год назад в регионе насчитывалось 94 лесных пожара, от огня которых пострадало около 740 га.

26 июня в районах Башкирии прогнозируются второй, местами третий и четвертый классы пожароопасности в лесах.

Высокий — четвертый класс пожароопасности — ожидается сегодня в Зилаирском, Иглинском, Куюргазинском и Федоровском районах республики.