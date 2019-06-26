Фото: Олег Яровиков Ушел из жизни экс-глава ДУМ Башкирии Нурмухамет хазрат Нигматуллин Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе на 73-м году ушел из жизни экс-председатель Духовного управления мусульман Башкирии Нурмухамет хазрат Нигматуллин. Причина смерти пока не сообщается.

Нурмухамет хазрат Нигматуллин родился в 1946 году в Сибае, в семье муллы.

ЦРО ДУМ РБ он возглавлял с 1992 года. 29 апреля этого года на заседании президиума Духовного управления мусульман Башкирии Нурмухамет хазрат Нигматуллин официально сложил с себя полномочия главы муфтията. Временно исполняющим обязанности председателя был выбран заместитель муфтия, имам Айнур хазрат Биргалин.

На сегодняшний день в республике к ДУМ Башкирии относятся 737 из 1 300 мусульманских приходов.