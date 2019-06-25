Фото: ИА «Башинформ» В Уфе объявили сроки приема заявок на получение гранта Главы Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии объявили конкурс грантов Главы Башкирии.

С 1 по 12 июля 2019 года на цифровой платформе конкурса грантов будут приниматься заявки на участие.

Грант в форме субсидий предоставляется на развитие гражданского общества.

Об этом сегодня сообщил и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников на пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ». Общая сумма гранта — 50 миллионов рублей.

С 15 июля по 19 июля 2019 года конкурсная комиссия будет проверять заявки на соответствие условия конкурса.

С 22 июля по 16 августа 2019 года- конкурсная комиссия будет рассматривать заявки, допущенные на участие в конкурсе.

Определить победителей планируют 16 августа.

Основные номинации конкурса: «Активная республика», «Добрососедская республика» и «Дружная республика».

Подробности участия опубликованы на сайте Общественной палаты Башкирии.