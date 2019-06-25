Фото: ИА «Башинформ» В России в 200 раз увеличат пособие на детей с полутора до трех лет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, в настоящее время подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка.