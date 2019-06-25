Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.52 ↓

EUR 71.23 ↑

26 июня Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В России в 200 раз увеличат пособие на детей с полутора до трех лет

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В России в 200 раз увеличат пособие на детей с полутора до трех лет Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Пособие на детей с полутора до трех лет будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч рублей, его будут получать малообеспеченные семьи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, в настоящее время подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка.

Теги: социальная поддержка
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии в гараже отца Луизы Хайруллиной найдена машина с постельными принадлежностями
В городе Салавате в гараже отца Луизы Хайруллиной был найден автомобиль, на котором, как предполагалось, могла скрыться семья с похищенными из банка ден
В Башкирии у родных Луизы Хайруллиной стражи порядка взяли образцы генетического материала
В Башкортостане, в городе Салавате, правоохранители провели обыски в домах родственников разыскиваемой полицией Луизы Хайруллиной. Напомним, месяц назад
В Башкирии двое мужчин, отдыхавших на берегу пруда, получили ножевые ранения
В Илишевском районе Башкирии на днях в больницу обратились двое молодых людей с ножевыми ранениями. Сообщение о случившемся поступило в полицию. Пострад
Жительница Башкирии погибла от удара молнии
В Миякинском районе Башкирии накануне вечером произошел несчастный случай. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МЧС, во дворе
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть