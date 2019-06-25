Фото: Кызыл тан В Башкирии пройдет республиканский праздник «Торатау йыйыны» Фото: Кызыл тан

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республиканский праздник «Торатау йыйыны» состоится у подножия горы Торатау в Ишимбайском районе Башкирии 29 июня.

В программе — театрализованное представление, основанное на реальных исторических событиях о легендарной сарматской царице Зарине «Наследники сарматов»; выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства; конкурс бузоваров; спортивные состязания; национальные игры; квест «В поисках сарматского золота»; детские игры; спортивные состязания; показательные выступления «Ылаҡ», «Мәргән уҡсы» и многое другое. С 19 часов для гостей праздника состоится концерт Toratau-party с участием звезд: групп «Аргымак», «Бурелар», «Курайсы», «Караван-сарай», «Далан», «Бахетле», «Дан», рэп-исполнителей RNT, МС Баш, Национального оркестра народных инструментов и многих других. Также будет представлено световое лазерное шоу.

Знаковым событием праздника станет то, что зрители праздника будут свидетелями возрождения культовой башкирской рок-группы «Дервиш хан», которая в начале 90-х собирала тысячи поклонников и дала толчок для развития башкирского рока.

Завершится вечер молодежной дискотекой с участием популярных диджеев DJ Khan и DJ Fatikh.

Торжественное открытие праздника — в 16 часов.