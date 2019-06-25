Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан» В Башкирии в гараже отца Луизы Хайруллиной найдена машина с постельными принадлежностями Фото: стоп-кадр видео ГТРК «Башкортостан» | Видео: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городе Салавате в гараже отца Луизы Хайруллиной был найден автомобиль, на котором, как предполагалось, могла скрыться семья с похищенными из банка деньгами. По данным ГТРК «Башкортостан», внутри «Рено Дастера» находились постельные принадлежности. Скорее всего, родители с детьми какое-то время скрывались в гараже, либо планировали это сделать.

По словам отца Луизы, он давно не заглядывал внутрь бокса, а сегодня открыл двери и обнаружил машину дочери.

Сейчас на месте работают стражи порядка. Автомобиль забрали для исследований.

Ранее телеканал сообщал, что автомобиль марки «Рено Дастер» с 2017 года супруги сдали в ломбард, а сейчас он находится в залоге у банка. Последний платеж в 25 тысяч рублей Марат Хайруллин вносил за два дня до исчезновения всей семьи — 25 мая.

В истории с исчезновением семьи Хайруллиных больше вопросов, чем ответов. Их розыск продолжается.

Как информировало агентство «Башинформ», Луиза Хайруллина подозревается в похищении более 20 млн рублей из банка, в котором проработала 5 лет. «Ограбление века» произошло в конце мая. За информацию о местонахождении Луизы и ее мужа Марата объявлено вознаграждение в один миллион рублей.