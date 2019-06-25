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«Дворец Турхана» и «белая могила»: что еще отмечено на карте памятников старины в Башкирии

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский краеведческий музей приступил к составлению карты археологических и исторических памятников. Уже взято на учет около 170 объектов – курганы, древние могильники, пещеры, бывшие крепости. Об этом сообщила газета «Красная Башкирия» в ноябре 1934 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Как сообщается в газете, «до сего времени эти памятники не охранялись, не реставрировались. Нередко даже исторические курганы распахивались». Между тем, эти памятники представляют большой научный интерес.

К примеру, «в Чишминском районе сохранился так называемый “дворец Турхана” – одно из старейших сооружений в Башкирии (приблизительно 15 век)», — рассказали в издании, пояснив, что «это – мавзолей среднеазиатского типа с конусообразным куполом и небольшим порталом у входа».

«В том же районе, при озере Ак-Зиарет сохранился интересный могильник. Местные жители называют его "белой могилой”, — продолжают в газете. — Внутри его стоит врытый в землю обелиск из красноватого песчаника с надписью, что тут погребен Хусаин-Бек, первый мусульманский миссионер в Башкирии».

Далее в публикации говорится, что «в трех километрах от Охлебинино, на Симе находится одно из самых больших старинных городищ в Башкирии, а близ Табынска — так называемый “Пугачевский стан”».

Также в деревне Манеевке Аургазинского района сохранилось «древнее подземное жилище с тайным местом провала. При деревне Идрисово, к югу от реки Юрюзань есть пещера с девятью рисунками красной краской», выяснили в издании.

Интерес вызывал и дом помещика Топорнина, построенный в 18 веке. «Большое этнографическое значение имеет дом кантонного начальника Абдулкадырова в Кигинском районе», — говорится в газете и отмечается, что «эти здания решено сохранить как памятники старины».

Напомним, во время Великой Отечественной войны в доме Топорниных, построенном специалистами из Франции, базировалась сверхсекретная школа разведчиков Коминтерна. В частности, в этой школе, данные о которой засекречены до сих пор, учился Маркус Вольф, ставший затем руководителем легендарной восточногерманской разведки «Штази». После войны в имении разместили СПТУ, в 1994-м там случился пожар.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Теги: Национальный архив РБ, архив печати, памятники архитектуры, история, краеведческий музей
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