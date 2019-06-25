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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Разделение молока и его заменителей в магазинах поможет не ошибиться с выбором - эксперт

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Разделение молока и его заменителей в магазинах поможет не ошибиться с выбором - эксперт Фото: автор

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Разделение полочных пространств для молока и молочной продукции в магазинах, вводимое с 1 июля 2019 года, направлено на обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, прокомментировала агентству «Башинформ» руководитель проекта «Продукт Башкортостана» Светлана Дивнич.

«Так покупателям будет легче выбрать молоко и не ошибиться, — добавила она. — В числе республиканских производителей пищевой продукции, получивших право на маркировку знаком «Продукт Башкортостана», «молочники» занимают достойное место. 39 предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей производят сегодня молочную продукцию, соответствующую действующему законодательству в области качества и безопасности».
На сегодняшний день в проекте «Продукт Башкортостана», направленном на продвижение продукции республиканских производителей на внутреннем и внешнем рынках, участвует 416 местных предприятий. Более 12 тысяч продукции, включая молочную, маркируется знаком «Продукт Башкортостана».

Как сообщало агентство «Башинформ», с 1 июля 2019 года молоко и молочная продукция должны размещаться отдельно от продуктов с заменителями молочного жира и сопровождаться надписью, что они его не содержат. Роспотребнадзор совместно с Минпромторгом России разработал методические рекомендации о способах размещения (выкладки) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговом зале.

В частности, предлагается выкладка с применением разделителей, с дополнительным оформлением ценников или товарных полок, с сопровождением информационной надписью продуктовой полки.

Накануне врио Главы Башкирии Радий Хабиров призвал жителей республики сообщать о магазинах, на полках которых продают ненастоящее молоко.

«До сих пор мы очень часто пили вместо молока жидкость, никакого отношения к этому продукту не имевшую. В этих подделках молоко заменялось пальмовым маслом, красителями и тому подобным. При этом, разумеется, суррогаты стоили дешево, а фермеры, производившие честный продукт, не выдерживали конкуренции. Прошу своих читателей с первого июля обязательно сообщать мне, если какие-то магазины не будут исполнять новое требование. Наша реакция на подобное будет стремительной и жесткой. Мы обязаны оградить людей от суррогата и защитить наших аграриев от недобросовестных конкурентов», — написал Радий Хабиров 24 июня на своей странице в социальных сетях.

Теги: молоко, продукт Башкортостана
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