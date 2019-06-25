Победитель турнира по куреш на приз Главы Башкирии: «Приз не первый, а машина - первая»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

«Приз не первый, а машина — первая», — сказал в разговоре с корреспондентом агентства «Башинформ» Ильфак Ибатуллин, победитель турнира по национальной борьбе куреш, организованного в рамках первого всероссийского инвестиционного сабантуя в башкирском Зауралье.

Напомним, деловая часть инвестсабантуя, главная задача которого – привлечение инвестиций в регион, проходила 22 июня в Сибае. В нем участвовали представители 11 стран, в общей сложности около 1,5 тысячи человек.

23 июня участники масштабного форума поехали на сабантуй в соседний с Сибаем Абзелиловский район для того, чтобы лучше узнать традиции и обычаи народов Башкирии.

Украшением яркого праздника у подножия горы Топай стал турнир по национальной борьбе куреш на приз Главы республики, собравший на абзелиловской земле лучших борцов не только Башкирии, но и других регионов России, а также Киргизии и Таджикистана.

Главный подарок победителю от Главы республики — автомобиль «Лада Веста».

Как отметил в разговоре с ИА «Башинформ» главный судья турнира, старший тренер Башкирии по борьбе куреш Ирандык Байназаров, спорных моментов, недовольных судейством спортсменов не было. Всё прошло на высоком уровне.

«В сабантуях я участвую не впервые, выступаю время от времени. За неделю до этого на кубке главы администрации Уфы в национальной борьбе куреш тоже выиграл в своей весовой категории — до 60 килограммов. Получил денежный приз. Так что приз не первый, а машина — первая», — рассказал Ильфак Ибатуллин агентству «Башинформ».

По его словам, многие из участников соревнований ему хорошо знакомы, однако основные соперники — одни и те же, но «добавились пара молодых ребят».

«Я провел три встречи: 1/4-ю, полуфинал и финал. Сложнее всего были первые две встречи с молодыми ребятами, которых я не знаю и они меня, видимо, тоже. Но они очень уверенно начали, оба сумели бросить меня на один балл, то есть счет был не «сухой», — отметил победитель турнира в весовой категории до 60 килограммов.

В общей сложности победителями турнира на приз Главы республики стали шесть человек — в весовых категориях до 60, 70, 80, 90, 100 и более килограммов. Автомобиль между ними разыгрывали, как в лотерее. Кубики с указанием весовой категории поместили в лототрон и раскрутили. Затем девочка из числа зрителей достала заветный кубик с цифрой «60». Белая «Лада Веста» от Радия Хабирова досталась тренеру по греко-римской борьбе спортивной школы №14 Уфы Ильфаку Ибатуллину.

К слову, такая лотерея — более справедливый розыгрыш главного приза, чем абсолютная победа. Как правило, если приз разыгрывается среди шести победителей в различных весовых категориях, то его обычно забирает один из тяжеловесов, самый сильный. В большинстве случаев спортсмены в весовой категории до 60, 70 и 80 килограммов отказываются выходить на борцовский ковер с соперником-тяжеловесом. Поэтому главный приз чаще всего разыгрывают между собой спортсмены в весовой категории 90, 100 и плюс 100 килограммов.

На сабантуе в Абзелиловском районе пошли другим путем и организовали лотерею среди победителей во всех весовых категориях.

«Когда узнал, что мне достался главный приз — автомобиль, был счастлив, прыгал от радости. Потом меня ребята подбрасывали, я же самый маленький, самый легкий. А там одни «тяжи» и они меня подбрасывали на уровне второго-третьего этажа. Я лечу обратно и мне страшно, — рассказал неоднократный победитель в национальной борьбе куреш Ильфак Ибатуллин. – Домой в Уфу пришлось ехать на двух машинах. Друг поехал на моей старой машине, я на только что выигранной. Пока это мой самый большой приз за спортивную карьеру».

Ильфак Ибатуллин выходит на борцовский ковер 12 лет. За это время он уже дважды становился чемпионом России по борьбе на поясах, два раза на чемпионате мира был третьим, один раз — вторым.

«По куреш я, наверно, Башкирию выиграл раз шесть или семь, уже не помню. На чемпионате России пять раз был вторым. На следующий год тоже планирую поехать на сабантуй в Баймакский район, который будет проходить в рамках инвестиционного форума. Пока возраст позволяет, можно побороться. Будущим участникам соревнований могу пожелать только одно: тренируйтесь, несмотря ни на что. Будет постоянство, будут тренировки — будет результат. 100 процентов», — резюмировал борец.