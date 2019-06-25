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25 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии вновь прогнозируются сильные порывы ветра, грозы и град

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии вновь прогнозируются сильные порывы ветра, грозы и град Фото: автор

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

МЧС Башкортостана вновь предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях. По данным синоптиков, с 20.00 часов 25 июня до 20.00 часов 26 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит +6,+11 градусов, по югу республики до +15. Днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы, локально град. Ветер северный 7-12 м/с, порывы до 18 м/с. Столбики термометров покажут +17,+22, по югу республики до +25.

На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.

Как сообщалось ранее, 24 июня из-за разгула стихии в республике были повреждены кровли школ и жилых домов, а в Уфе более ста жилых домов остались без электроэнергии.

Теги: МЧС по РБ, предупреждение
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