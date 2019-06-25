Фото: Эко-Сити Туфли, унитазы, шины: активисты вычистили склоны шихана Куш-тау от мусора Фото: Эко-Сити

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

108 мешков отходов собрали участники квеста «Чистые игры» на шихане Куш-тау в Стерлитамакском районе, сообщили в пресс-службе регоператора «Эко-Сити». Мусор собирался раздельно. Больше всего было пластика — им заполнили 67 мешков. В числе «интересных» находок оказались босоножки, сумки, унитазы. Немало нашлось на шихане резиновых автомобильных покрышек. В субботнике приняли участие 52 человека. Собранные ими отходы были вывезены на мусоросортировочный комплекс.

Башкирские одиночные горы-шиханы — остатки барьерного рифа, образовавшегося в Уральском океане начала пермского периода около 300 млн лет назад.