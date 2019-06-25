Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.90 ↓

EUR 71.59 ↓

25 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии размер выплаты родителям ребенка-инвалида I группы составит 11,5 тысячи рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии размер выплаты родителям ребенка-инвалида I группы составит 11,5 тысячи рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 1 июля в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина сумма ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы согласно подписанному документу увеличивается с 5500 рублей до 10 000 рублей.

Заявление подавать не нужно, пояснили в республиканском отделении ПФР. Получателями указанных выплат в республике являются 11 806 родителей и опекунов. В регионе размер выплаты составит 11 500 рублей.

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. Период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему лицу сформировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Установление ежемесячной выплаты возможно и другим лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы. В этом случае размер выплаты составит 1 380 рублей.

Теги: выплаты, дети-инвалиды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Возбуждено уголовное дело по факту тройного убийства в Кармаскалинском районе Башкирии
Уфимский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Кармаскалинского района по статье «убийство двух и более л
В Кармаскалинском районе Башкирии мужчина с ножом напал на односельчан, есть жертвы
Мужчина с ножом напал на людей в одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии. Три человека погибли, двое получили ранения, сообщает ТАСС со ссыл
Уфа в числе городов, жители которых чаще звонят в Роспотребнадзор по ситуации в Грузии
За два дня действия горячей линии Роспотребнадзора по ситуации в Грузии от россиян поступило более 700 звонков. Среди наиболее активных Уфа, Москва, Моск
На Всероссийском инвестсабантуе обсудили перспективы молодежного предпринимательства
Радий Хабиров принял участие в панельной дискуссии «Молодёжное предпринимательство», которая состоялась в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть