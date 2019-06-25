Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии размер выплаты родителям ребенка-инвалида I группы составит 11,5 тысячи рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

С 1 июля в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина сумма ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы согласно подписанному документу увеличивается с 5500 рублей до 10 000 рублей.

Заявление подавать не нужно, пояснили в республиканском отделении ПФР. Получателями указанных выплат в республике являются 11 806 родителей и опекунов. В регионе размер выплаты составит 11 500 рублей.

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида на весь период ухода. Период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему лицу сформировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Установление ежемесячной выплаты возможно и другим лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы. В этом случае размер выплаты составит 1 380 рублей.