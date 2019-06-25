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25 июня Вторник

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Поврежденные кровли, поваленные деревья: в Башкирии ликвидируются последствия непогоды

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ | Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС вечером 24 июня поступило сообщение о том, что в связи с дождем и усилением ветра до 21 метра в секунду произошло повреждение кровли трех жилых домов в селе Месели Аургазинского района общей площадью 110 кв. м. Сейчас идёт восстановление электроэнергии. В инциденте никто не пострадал. Жильцы домов отказались поехать в пункт временного размещения.

На 25 июня запланировано проведение работ по спиливанию и очистке с улиц и дворов поваленных деревьев, оказание помощи местным жителям, ремонт крыш. На месте находятся глава сельского поселения, представитель администрации. Ситуация находится на контроле МЧС РБ.

Из-за порывов ветра до 21 м/с при грозе в Миякинском районе произошел частичный срыв кровли в школе села Качеганово на площади 11 кв. м, частичный срыв кровли в школе села Ерлыково на площади 6 кв. м. Частично повреждены крыши магазина в Родниковке, строящегося гаража в селе Киргиз Мияки, частного сарая, дома и нежилого дома в Сатаево, частного строящегося гаража в Никольске. Пострадавших и погибших нет.

В результате порывов ветра до 21 м/с при грозе в Стерлибашевском районе в селе Куганакбашево на улицах Центральной и Школьной произошел частичный срыв кровли трех частных жилых домов на общей площади 42 кв. м. Жильцы от размещения в ПВР также отказались.

Силы и средства регионального МЧС функционируют в режиме «Повышенная готовность».

В пресс-службе ведомства напоминают, что по Башкортостану продолжает действовать штормовое предупреждение. Прогнозируются неблагоприятные явления погоды: днем 25 июня местами по республике ожидаются ливни, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем 20-25, по югу до 30. На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в явлениях 1-2 км.

Теги: МЧС по РБ, ЧП
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