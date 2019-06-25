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Жителей Башкирии приглашают на фестиваль «Боевое братство» собирает друзей - 2019»

ОБЩЕСТВО
Фото: БРО «Боевое братство»

Жителей Башкирии приглашают на фестиваль «Боевое братство» собирает друзей - 2019» Фото: БРО «Боевое братство»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Куюргазинском районе республики с 29 по 30 июня пройдет фестиваль «Боевое братство» собирает друзей — 2019», посвященный Дню ветеранов боевых действий.

В числе главных целей фестиваля — патриотическое воспитание молодежи, укрепление ветеранской дружбы, популяризация здорового образа жизни.

Организаторами большого праздника выступают Башкирское республиканское и Кумертауское городское отделения «Боевого братства», администрация Куюргазинского района республики.

Как сообщили организаторы, гостей фестиваля ждут спортивные состязания и культурно-массовые мероприятия. Среди них — метание гранаты на дальность, гиревой спорт, выполнение нормативов по разборке и сборке автомата Калашникова, надевание противогаза, дартс и спортивная рыбалка.

Фестиваль проводится в рамках проекта «Память сильнее времени».

Теги: фестиваль, «Боевое братство»
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