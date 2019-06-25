Фото: ИА «Башинформ» Заведующая детским садом в Уфе присваивала премии сотрудников, возбуждено 13 уголовных дел Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 июн 2019. /ИА «Башинформ»/.

Заведующая детским садом в Калининском районе Уфы стала фигурантом 13 уголовных дел о мошенничестве и превышении служебных полномочий.

По версии следствия, подозреваемая с ноября 2017 по декабрь 2018 года организовала начисление подчиненным работникам стимулирующих выплат, после чего требовала от них передачи ей части законно полученных премий. Работники, опасаясь увольнения и наступления других негативных последствий, соглашались и передавали требуемые суммы. Полученные деньги подозреваемая расходовала по своему усмотрению. Всего за указанный период она получила более 425 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные сбор и анализ доказательной базы по каждому эпизоду преступной деятельности бывшей заведующей.